Адвокат Жорин: мошенников, укравших страницу в соцсетях, выдадут переводы

— Публичным людям советую ставить сложные пароли и пользоваться двухфакторной аутентификацией, не переходить по незнакомым ссылкам. Ну и если мошенники угнали один из ваших аккаунтов, то в других соцсетях можно подписчиков оповестить об этом, чтобы никто не пострадал, — советует адвокат в беседе с порталом Страсти.