Адвокат Жорин: мошенников, укравших страницу в соцсетях, выдадут переводы

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как можно поймать взломщиков страниц в социальных сетях. В последнее время многие знаменитости столкнулись с подобной проблемой.
Злоумышленники всегда действуют по одной и той же схеме — выкладывают от имени звезд сообщения о готовящемся розыгрыше, после публикуют ссылку на мошеннический сайт и собирают деньги с пользователей.
Первое правило защиты — не ходить по неизвестным ссылкам от незнакомых людей.
— Публичным людям советую ставить сложные пароли и пользоваться двухфакторной аутентификацией, не переходить по незнакомым ссылкам. Ну и если мошенники угнали один из ваших аккаунтов, то в других соцсетях можно подписчиков оповестить об этом, чтобы никто не пострадал, — советует адвокат в беседе с порталом Страсти.
Несмотря на то, что преступление совершается в виртуальном пространстве, найти злоумышленников можно. Направление подскажут денежные переводы от пользователей.
Если это криптовалюта, то уровень сложности возрастает. А вот если деньги переводились на российские банки, можно установить тех лиц, которые являются владельцами этих счетов.
Даже если они номинальные, то через них можно выйти на след преступников. При этом не важно, в какой соцсети было совершено преступление, ведь жертвами становятся россияне, которые переводят деньги, попавшись на удочку обманщиков.
Ранее, эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин рассказал об опасностях публичных сетей. Киберпреступники могут перехватывать сессии пользователей, подключившихся к публичным Wi-Fi-сетям, пишет Lenta.ru.
А в МВД напомнили, что одна из основных уязвимостей — это использование устаревших протоколов безопасности WEP или WPA для защиты домашнего Wi-Fi. Граждан призвали переходить на современный протокол WPA3, который обеспечивает более надежное шифрование данных, пишет газета Известия.