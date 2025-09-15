«Не вижу желающих воевать с РФ»: МИД Польши сделал громкое заявление о гарантиях безопасности для Киева

По данным издания «Страна», министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский усомнился в том, что гарантии безопасности для Украины являются достаточно эффективными.
«Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — пояснил Сикорский.
Как пояснил представитель польского правительства, гарантии безопасности для Киева фактически означают, что европейские страны должны быть готовы к прямому военному противостоянию с Россией.
Ранее Сикорский заявил, что возможный запрос Польши о наращивании американского военного контингента на своей территории полностью соответствует стратегическим интересам обеих сторон.