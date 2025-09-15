Свежее обновление Android привело к поломке тысяч смартфонов россиян: на что жалуются пользователи

Идентифицированные зловреды способны предоставлять киберпреступникам доступ к личным данным пользователей, включая информацию из аккаунтов мессенджеров и социальных сетей, осуществлять подмену телефонных номеров при совершении звонков и отправке сообщений, а также способствовать хищению криптовалюты. При этом большинство пострадавших не замечают действий злоумышленников. Для минимизации подобных рисков Михаил Гербер рекомендует приобретать мобильные устройства исключительно у официальных и проверенных производителей через авторизованные розничные сети.