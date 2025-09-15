Свежее обновление Android привело к поломке тысяч смартфонов россиян: на что жалуются пользователи

Среди наиболее часто встречающихся сбоев отмечаются появление белого шума на экране.
Смартфоны Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro массово выходят из строя после установки обновления 16 QPR1, выпущенного 3 сентября. Об этом сообщает издание Life. Серьезные сбои затронули тысячи владельцев устройств, стоимость которых достигает 120 тысяч рублей. После обновления пользователи столкнулись с различными неисправностями смартфонов. Подробнее — в материале URA.RU.
С какими проблемами столкнулись пользователи.
Среди наиболее часто встречающихся сбоев отмечаются появление белого шума на экране, искажение изображения при работе камеры, исчезновение фотографий из галереи, а также невозможность пользоваться банковскими приложениями и Bluetooth. Последнее обстоятельство затрудняет сопряжение смартфонов с умными часами и беспроводными наушниками, пишет «Царьград».
Некоторым пользователям удавалось временно устранить неисправности путем перезагрузки устройства. Однако в отдельных случаях после обновления смартфоны полностью переставали функционировать и не включались. Часть владельцев смогли восстановить работоспособность гаджетов, удалив новое программное обеспечение через системные настройки. В случае обращения в сервисный центр стоимость ремонта составляет порядка 10 тысяч рублей.
В России увеличилось число вредоносных программ в прошивках поддельных Android-смартфонов.
В России зафиксирован рост числа вредоносных программ, встроенных в прошивки поддельных смартфонов на базе Android. Об этом сообщил Михаил Гербер, возглавляющий департамент потребительского бизнеса компании «Лаборатория Касперского». По его словам, подобные устройства поступают в продажу, в том числе через интернет-платформы, зачастую уже зараженными вредоносным ПО.
Гербер пояснил, что данная тенденция характерна для российского рынка и связана с увеличением объемов реализации Android-смартфонов, в том числе на онлайн-маркетплейсах. Эксперт отметил: приобретая такие поддельные устройства, пользователи сталкиваются с серьезными техническими угрозами, поскольку вредоносные программы внедряются на этапе прошивки еще до поступления товаров в продажу.
Идентифицированные зловреды способны предоставлять киберпреступникам доступ к личным данным пользователей, включая информацию из аккаунтов мессенджеров и социальных сетей, осуществлять подмену телефонных номеров при совершении звонков и отправке сообщений, а также способствовать хищению криптовалюты. При этом большинство пострадавших не замечают действий злоумышленников. Для минимизации подобных рисков Михаил Гербер рекомендует приобретать мобильные устройства исключительно у официальных и проверенных производителей через авторизованные розничные сети.