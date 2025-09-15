«Повышенная внушаемость»: Гипнотерапевт объяснил, как мошенники вводят жертву в транс

По его словам, у одних людей получается противостоять гипнозу, у других нет. Всё зависит от личных особенностей и от обстоятельств, в которых происходит попытка его загипнотизировать. Эксперт подчеркнул, что у человека есть два сознания: разум, подчинённый логике, и подсознание, которое управляется чувствами и эмоциями. Именно с подсознанием работают во время гипноза, вводя человека в «состояние повышенной внушаемости».