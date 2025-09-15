Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Повышенная внушаемость»: Гипнотерапевт объяснил, как мошенники вводят жертву в транс

На сегодняшний день существует около 200 разных определений гипноза, однако самым классическим считается формулировка американского психиатра и психотерапевта Милтона Эриксона, который определял гипноз как чувственно переживаемый процесс передачи идеи, рассказал гипнотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов.

Источник: Life.ru

По его словам, у одних людей получается противостоять гипнозу, у других нет. Всё зависит от личных особенностей и от обстоятельств, в которых происходит попытка его загипнотизировать. Эксперт подчеркнул, что у человека есть два сознания: разум, подчинённый логике, и подсознание, которое управляется чувствами и эмоциями. Именно с подсознанием работают во время гипноза, вводя человека в «состояние повышенной внушаемости».

В психологии изменённое состояние сознания, непривычное для человека, называют трансом. Именно с подсознанием манипулируют мошенники, вызывая у жертвы страх или надежду. Аферист не оставляет возможности объективно оценить ситуацию и подключить логическое мышление, в результате чего человек теряется и слепо подчиняется указаниям, предупредил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее Life.ru узнал, что «шоколадный» гипноз делает с мозгом. Кроме того, родителей предупредили, что среди школьников завирусилась опасная игра с галлюцинациями, вводящая в транс.