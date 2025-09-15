Синоптик предсказал наступление метеорологической осени в Центральной России

На новой неделе в регионах Центральной России начнется метеорологическая осень. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Центральная Россия в ожидании смены климатических сезонов. Суббота и воскресенье стали последними погожими и тёплыми выходными, а на новой неделе начнётся метеорологическая осень», — рассказал Тишковец агентству РИА Новости.
Несмотря на это, начало недели будет еще достаточно теплым. В понедельник и вторник воздух в Москве в дневные часы прогреется до +22 градусов (ночью — от +7 до +10 градусов). В среду температура чуть понизится — не выше +20 градусов днем.
При этом в четверг после 19-дневного засушливого периода пройдет кратковременный дождь. Ночью будет не выше +12, а днем — до +18 градусов. В пятницу температурный фон будет примерно таким же.
Тишковец добавил, что будняя часть новой недели будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов.
Ранее Тишковец рассказал, когда в Москве ожидается выпадение снега.
