Огненный шар и взрыв в небе: метеор пронёсся над Ла-Пампой

В небе над аргентинской провинцией Ла-Пампа 13 сентября был зафиксирован крупный метеор, сообщает агентство The Watchers. Огненный шар пронёсся над городом Хенераль Ача на высоте около 22,8 километра, оставив за собой яркий светящийся хвост, который сохранялся несколько минут.