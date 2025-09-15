Огненный шар и взрыв в небе: метеор пронёсся над Ла-Пампой

В небе над аргентинской провинцией Ла-Пампа 13 сентября был зафиксирован крупный метеор, сообщает агентство The Watchers. Огненный шар пронёсся над городом Хенераль Ача на высоте около 22,8 километра, оставив за собой яркий светящийся хвост, который сохранялся несколько минут.
Явление сопровождалось громким хлопком и вибрацией, напоминающими взрыв. По данным Центра изучения околоземных объектов НАСА, энергия метеора составила примерно 0,38 килотонны тротила. Кроме Хенераль Ачи, метеор наблюдали жители Баия-Бланки и Пуэрто-Мадрина.
Отметим, что всего четыре дня назад подобное явление фиксировали в небе над Бразилией.
Астрономы прогнозируют этой осенью редкую активность метеорного потока Дракониды.