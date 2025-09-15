Филипп Киркоров признался, что не стал бы менять ничего в своей жизни

Филипп Киркоров давно привык, что его имя с завидным постоянством мелькает на страницах газет и журналов. Но ни скандалы, ни слухи о его личной жизни, любовные неудачи не могут вывести звезду из себя.
Кажется, он давно привык, что его обсуждают, и не пытается спорить со злыми языками и уж тем более, что-то менять в своей жизни.
Накануне артист снова затрону тему жизненных ошибок и возможности их исправить. На праздничном концерте «Дорожного радио» артист признался, что прошел большой жизненный и творческий путь, но ни о чем не жалеет.
Даже если бы кто-то предложил ему обнулить все ошибки, он не согласился.
Киркоров доволен тем, как сложилась его карьера. Он был счастлив в семейных отношения с Аллой Пугачевой, теперь наслаждается новой ролью — родительством. Его детям — Алле-Виктории 13 лет, Мартину — 12 лет. Несмотря на то, что артист остается холостым, он не исключает, что рано или поздно встретит человека, с которым захочется идти по жизни вместе.
— Даже если бы меня спросили, чтобы я сделал заново — ничего бы не изменил, ничего ни в карьере, ни в личной жизни. Все мне на пользу, — сказал Филипп Киркоров Super.ru.
Все жизненные ошибки и удары судьбы, которые он вынес, он сравнил с украшением, которое носят с гордостью.