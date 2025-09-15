Филипп Киркоров признался, что не стал бы менять ничего в своей жизни

Киркоров доволен тем, как сложилась его карьера. Он был счастлив в семейных отношения с Аллой Пугачевой, теперь наслаждается новой ролью — родительством. Его детям — Алле-Виктории 13 лет, Мартину — 12 лет. Несмотря на то, что артист остается холостым, он не исключает, что рано или поздно встретит человека, с которым захочется идти по жизни вместе.