«Улучшаем репутацию»: HR-эксперт дала советы сотрудникам, метящим в боссы

Особое внимание сейчас уделяется развитию социальных навыков сотрудников, включая способность понимать эмоции окружающих, проявлять сочувствие и поддерживать морально уязвимых коллег. Внимательное отношение к людям всё чаще рассматриваются как обязательные качества эффективного руководителя. Значимость неформального общения может различаться в зависимости от конкретной должности и характера выполняемых задач.
«В процессе неформального общения мы лучше узнаем друг друга вне рабочей переписки или телефонных звонков. Умение сотрудника вести лёгкий разговор повышает доверие к нему со стороны остальных членов команды и улучшает его репутацию», — отметила собеседница радио Sputnik.
Ранее зумеры пожаловались на надоедливую привычку старших коллег. Как оказалось, молодых людей утомил поток e-mail с пометкой о срочности.