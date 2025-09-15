«Улучшаем репутацию»: HR-эксперт дала советы сотрудникам, метящим в боссы

Для работников, которые стремятся занять руководящие позиции в компании, крайне важно умение эффективно выстраивать коммуникацию с людьми, уверена HR-директор логистической фирмы Ирина Пак. По её словам, успех часто зависит от умения вовремя обратиться за поддержкой или советом к нужному человеку.