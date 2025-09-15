Ричмонд
Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на турнире в Париже

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла второе место в вольных упражнениях на международном турнире в Париже. Об этом стало известно в воскресенье, 14 сентября.

Турнир в Париже стал для Мельниковой первым под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва. Российская спортсменка выступает на соревнованиях в нейтральном статусе.

На счету Мельниковой золотая медаль Олимпиады в Токио в командном первенстве, а также бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила о готовности команды отказаться от участия в турнире World Challenge Cup в Париже в случае, если Международная федерация гимнастики (FIG) не запретит российской гимнастке Ангелине Мельниковой участвовать в соревновании.

Ранее Ангелина Мельникова рассказала, что ей не разрешили выступать на международных соревнованиях под композицию «Младший лейтенант». По словам спортсменки, в то же время она не может выбрать песню и иностранных исполнителей из-за ограничения по авторским правам.