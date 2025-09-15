Психолог Дугенцова: фундамент личности ребенка закладывается дома, а не в школе

Тем временем, уроки в школах предложили начинать в 9 часов утра. Уроки во всех школах будут начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Минпросвещения определило единый режим: начало не раньше 8:00, окончание — не позже 19.00, если в школе есть вторая смена, пишет Российская газета.