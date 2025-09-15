Психолог Дугенцова: фундамент личности ребенка закладывается дома, а не в школе

Детский психолог Дарья Дугенцова ответила, кто несет больше ответственности за воспитание ребенка — родитель или учитель в школе.
По словам эксперта, никакого противостояния быть не должно, и адаптация к учебному процессу будет лучше, если имеется тесное взаимодействие. А вот отсутствие сотрудничества приводит к ухудшению успеваемости.
Главную роль играют родители, именно семья задает базовые ценности, фундамент личности ребенка. От того, как воспитывается ребенок, зависит уровень его тревожности, риск девиантного поведения в подростковом возрасте. А вот роль школы поддерживающая.
— Учителя отвечают не только за академические знания, но и за социализацию ребенка — умение взаимодействовать с другими, работать в группе или коллективе. По сути, школа учит ребенка правилам общения и поведению с другими детьми или взрослыми, — говорит Life.ru психолог Дарья Дугенцова.
В младшем возрасте влияние учителей особенно заметно, так как дети часто ищут ролевые модели вне семьи. Педагог может стать значимым взрослым.
Воспитание строится поэтапно, поэтому выбирать кто главнее — неправильно. Сначала закладывается темперамент, на следующем этапе формируется характер в семье, а взаимодействия в школе помогает ребенку социализироваться.
Кстати, почти 70% родителей начинают отпускать ребенка одного только в средней школе или, в крайнем случае, в 4-м классе начальной. То есть до 10−11 лет большинство мам и пап предпочитают лично сопровождать детей, считая их еще не готовыми к полной самостоятельности, пишет «Газета.Ru».
Тем временем, уроки в школах предложили начинать в 9 часов утра. Уроки во всех школах будут начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Минпросвещения определило единый режим: начало не раньше 8:00, окончание — не позже 19.00, если в школе есть вторая смена, пишет Российская газета.
Ранее, психолог объяснила, как доверенный взрослый, такой как родитель или учитель, может помочь ребенку преодолеть страхи, связанные с началом или сменой школы и адаптацией к новому окружению, об этом пишет Царьград.