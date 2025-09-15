Дмитрий Медведев: Кандидаты от «Единой России» выступили достойно на выборах-2025

Кандидаты от «Единой России» добилась внушительных результатов в ходе выборов-2025, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Лидер единороссов подвел результаты кампаний всех уровней в ходе совещания по видеосвязи вечером 14 сентября.
Дмитрий Медведев отметил, что итоги Единого дня голосования стали следствием слаженной работы всех членов партии, вовлеченных в этот процесс. Выборы проводились в 81 регионе. В целом по их результатам будет определена судьба более чем 45 тысяч мандатов и должностей.
«Наши кандидаты выступили весьма и весьма достойно. По информации, которой мы сейчас располагаем, количество нарушений носят минимальный характер», — сообщил председатель «Единой России».
Особую ставку на выборах этого года партия делала на участников специальной военной операции. На выборах разных уровней свои кандидатуры выставили 1600 военнослужащих, сражавшихся на передовой.
«Наши товарищи, уверен, тоже выступили достойно», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Выборы 2025 года единороссы рассматривают как подготовку к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. По словам Медведева, итоги нынешней кампании показали, что у единороссов есть серьёзные ресурсы перед парламентскими выборами.
«Важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, “Единая Россия” в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда», — отметил лидер «Единой России».
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал, как проходили выборы в разных регионах страны. Он уточнил, что кампания прошла легитимно, а голосование -практически без нарушений.
«На протяжении трёх дней голосования работал ситуационный центр “Единой России”, куда приходили сигналы о возможных нарушениях. Их было не так много. Все они в основном носили технический характер», — сообщил Владимир Якушев.
Он отметил, что, завершив кампанию 2025 года, партия будет готовиться к выборам в Госдуму.
«В 2026 году у нас знаковые выборы в Государственную Думу, а также очень большое количество кампаний по выборам в законодательные органы власти, в административные центры, выборы высших должностных лиц. То есть мы с завтрашнего дня с вами уже заходим в серьёзную избирательную кампанию. Сделать нужно будет очень много», — заявил Владимир Якушев.
Секретарь генсовета партии подчеркнул, что серьезная работа будет вестись с победившими на выборах кандидатами от «Единой России» из числа участников спецоперации. Такую задачу перед партией поставил президент Владимир Путин.
Выборы в Курской области прошли на высоком уровне, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, выдвинутый кандидатом от «Единой России». По его словам, в первую очередь внимание во время голосования уделялось безопасности. В области приложили все усилия, чтобы каждый житель смог проголосовать в спокойной обстановке. Выборы в регионе продолжались в течение шести дней, с 9 сентября. Жители приграничных районов могли проголосовать в пунктах временного размещения.