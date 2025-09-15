TMZ: подозреваемого в убийстве Кирка перевели в специальный блок тюрьмы в Юте

Тайлер Робинсон, задержанный по подозрению в убийстве американского активиста и консерватора Чарли Кирка, был помещён в специальный блок тюрьмы в Юте, сообщает портал TMZ. Об этом рассказал пресс-секретарь шерифа округа Юта сержант Рэймонд Ормонд.
По словам Ормонда, 22-летний Тайлер содержится в охраняемом блоке, где за ним ведётся особое наблюдение. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, представляет ли он угрозу для себя или окружающих.
Подчеркивается, что за Тайлером установлено круглосуточное наблюдение, которое включает регулярные проверки примерно каждые 15 минут.
Известно, что убийцу американского активиста выдал священник его отца, поэтому полиции США удалось быстро его задержать.
Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консервативных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.