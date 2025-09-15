Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар охарактеризовал премьер-министра Испании Педро Санчеса и его кабинет как «позор для страны» в связи с прошедшими в воскресенье в Мадриде протестами в поддержку Палестины.
«Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, чтобы “остановить Израиль”. Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Педро Санчес и его правительство — позор для Испании!», — написал Саар в аккаунте соцсети Х.
Напомним, что из-за акций протеста в поддержку Палестины во время заключительного этапа велогонки в Мадриде организаторам пришлось досрочно остановить соревнования.
Ранее протесты произошли в Лондоне. Как заявил сенатор из Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, протесты в Лондоне отражают глубокое разочарование граждан в традиционной политике — ни лейбористы, ни консерваторы не получают поддержки демонстрантов.