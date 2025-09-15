Ричмонд
«РВ» показала, как десант охотится на пехоту ВСУ под Сумами

Десантники РФ ликвидируют противника точными ударами.

Российские военные ликвидируют пехоту Вооружённых сил Украины в Сумской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Десантники РФ ликвидируют противника на квадроциклах и пикапах точными ударами.

«Десант охотится на пехоту ВСУ на квадроциклах и пикапах, наступая к Сумам. На сумском направлении десантники рязанского 137 полка ВДВ ежедневно охотятся на боевиков ВСУ на квадроциклах и пикапах в Сумской области, уничтожая их точными ударами, поддерживая наступление наших штурмовых групп», — говорится в сообщении.

Военкоры показали соответствующие кадры.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидируют технику Североатлантического альянса на сумском участке, военкоры также показали, как десант охотится на технику НАТО.

