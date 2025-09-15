Ричмонд
Бузова призналась, что в «Ледниковом периоде» участвовала со сломанными ребрами

Артистка не могла подвести команду, хотя теперь признает, что нужно быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Ольга Бузова поделилась, что порой артистам приходится непросто. Чтобы не сорвать проект и не подвести команду, иногда нужно идти на жертвы. Так было во время ее участия в шоу «Ледниковый период». Артистка выходила на лед со сломанными ребрами.

Спустя время она осознала, что не стоило так рисковать здоровьем, но тогда не могла подвести зрителей, команду, партнера по танцам.

— Не могла не выйти на лед. Поэтому 8 и 9 ребро до сих пор заживают, — цитирует слова Ольги Бузовой Super.ru.

А чтобы поклонники не переживали за ее здоровье, артистка добавила, что в настоящий момент никаких проблем со здоровьем у нее нет. Операции и другая врачебная помощь ей не требуется. Просто ребра долго восстанавливаются после перелома, поэтому певица старается не перегружать себя.

Ранее. телеведущая Ольга Бузова в слезах вышла на связь с подписчиками и сообщила, что часть ее семьи на грани жизни и смерти. В 2022 году умерла ее питомица Челси — собака породы шпиц. Теперь же ухудшилось состояние йоркширского терьера Евы.