Зеленский назвал удары по НПЗ России наиболее эффективными санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее эффективные санкции против России. Об этом он сообщил во время обращения, опубликованного в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 сентября.
По словам Зеленского, самыми действенными мерами воздействия являются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям.
— Наиболее эффективные санкции, наиболее действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах, — заявил украинский лидер.
В этот же день три беспилотника (БПЛА) были сбиты в районе Киришей Ленинградской области, один из них вызвал возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода «КИНЕФ».
13 сентября в городе Губахе Пермского края беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать промышленное предприятие.
7 сентября обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался пожар. Загорелась одна из технологических установок. Возгорание площадью в несколько квадратных метров оперативно потушили. Никто не пострадал.