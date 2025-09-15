Ричмонд
Зеленский назвал удары по НПЗ России наиболее эффективными санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее эффективные санкции против России. Об этом он сообщил во время обращения, опубликованного в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 сентября.

По словам Зеленского, самыми действенными мерами воздействия являются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям.

— Наиболее эффективные санкции, наиболее действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах, — заявил украинский лидер.

В этот же день три беспилотника (БПЛА) были сбиты в районе Киришей Ленинградской области, один из них вызвал возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода «КИНЕФ».

13 сентября в городе Губахе Пермского края беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать промышленное предприятие.

7 сентября обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался пожар. Загорелась одна из технологических установок. Возгорание площадью в несколько квадратных метров оперативно потушили. Никто не пострадал.

