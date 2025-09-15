Гимнастка Мельникова выиграла золото на первом за четыре года международном турнире

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова одержала победу в соревнованиях на бревне в рамках турнира World Challenge Cup во Франции.
Российская гимнастка выполнила упражнение без ошибок и набрала по итогам выступления 13,500 балла. Второе место заняла представительница Швейцарии Лена Биккель (13,466 балла), третьей стала француженка Морган Осиссек-Реймер (12,800 балла).
Ранее сообщалось, что Мельникова получила шенгенскую визу, необходимую для участия в международном турнире во Франции, который пройдет с 13 по 14 сентября.
Этот турнир стал первым для Мельниковой под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз она выступала на соревнованиях FIG в октябре 2021 года, где завоевала золотую медаль в абсолютном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
В конце 2023 года организация разрешила выступление россиян и белорусов на ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд условий и пройти квалификационный отбор. Медали, завоеванные россиянами и белорусами, не учитывались в неофициальном общекомандном зачете.
