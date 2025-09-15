Гимнастка Мельникова выиграла золото на первом за четыре года международном турнире

Этот турнир стал первым для Мельниковой под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз она выступала на соревнованиях FIG в октябре 2021 года, где завоевала золотую медаль в абсолютном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.