Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риелторской компании за 120 млн долларов

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф продал свою долю в компании Witkoff Group за 120 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на финансовую декларацию.
Согласно документу, Уиткофф принял это решение, чтобы избежать конфликта интересов между своей работой в администрации и предпринимательской деятельностью. Декларация была подана в августе текущего года.
В документе указано, что 30 июня стало датой начала его работы в качестве спецпосланника по миротворческим миссиям. Однако, как отмечает агентство, Уиткофф начал сотрудничать с командой президента Дональда Трампа ещё до инаугурации.
Активы Уиткоффа, согласно данным Bloomberg, превышают 350 миллионов долларов. В его собственности есть доли в компаниях SpaceX, Cisco Systems и Uber Technologies. Также спецпосланник указал наличие долгов на сумму более 31 миллиона долларов, большая часть которых связана с кредитами на покупку самолёта.
Недавно спецпосланник президента США Уиткофф раскрыл, сколько часов он разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным.