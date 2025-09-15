Владивосток ждут массовые отключения воды в середине недели

Адреса, где отключение планируется: 100 лет Владивостоку: 86−146, 150 В, 107−133а, 137а, 139, 139а, 141, 143, 155, 159, 159а, 159б, 159 В, 159 г, 159 ₽, 176, 178, 178а, 180, 182; Академика Воронова: 2, 6−10, 11, 11а, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25; Академика Крушанова: 3, 5, 7, 7а, 11а, 12, 14, 15, 17, 19; Арсенальная: 15; Беломорская: 13, 15; Верещагина: 4, 4а, 5, 6, 6а, 15а, 15д, 18, 22−30; пер. Верещагина: 9, 19; Горького: 1−9, 6−10л; Грекова: 27−33 ст.3; Давыдова: 7, 7а, 9, 11, 16, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28 В, 28д, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 36, 38; Дачная 1-я: 1−20, 9−11 В, 17−25, 26а-26д, 27−63; Кирова: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2; Лесная: 1−11, 2, 17а-17д, 21, 23, 23 В, 23д, 25б, 25 В, 25д, 30; Маковского: 1−11, 2−10, 30, 30а-30 В, 34, 75, 79а, 180; Менделеева: 1−5/2, 4−8, 9, 9 ст. 1, 9 ст. 2, 14 ст. 2, 14 ст. 3, 18а, 20а, 22а, 24, 28, 34, 36, 39а, 39 В, 40, 41, 41а, 41 В, 41д, 41ж, 43а, 46, 48, 48а; Мусоргского: 1−3г, 6, 9, 9д, 13−21, 22, 24, 25−51 В, 26−38, 46, 63−67 В, 71−81, 89−95; Планерная: 9, 11−13, 16, 19, 21, 27−29, 31, 34, 36, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 51, 54; Поленова: 4а, 5−17 В, 32, 34; Полетаева: 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6а, 18б, 18 В, 20, 20а, 20б, 20 В, 20 ст. 1, 20 ст. 2, 32а, 39, 41, 42, 45; пер. Полетаева; Профессора Куренцова: 1−33; Радио: 9−15, 19 В, 21, 18−44, 50; пер. Радио; Рубинштейна: 5, 7, 7а, 8, 10, 10а, 10б, 10 В, 12, 12а, 14б; Русская: 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139; Семирадского: 25−31, 48−52 В, 61; Сурикова: 8−30, 9а, 34, 40, 44; Узбекская: 13, 13а, 15, 15а; Хивинская: 17; Шишкина: 31−33а, 37а-41 ст. 1, 47−49а, 50, 52, 60−96, 71−75.
Рекомендуется заранее запастись водой для бытовых нужд на период проведения работ.