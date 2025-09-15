Врач раскрыл 5 фактов о яблоках, которые научат вас есть их только с кожурой

В кожуре находится существенная часть витамина С, который важен для работы иммунной системы и синтеза коллагена, а также витамин К, необходимый для свёртывания крови. К этому списку относится и калий, который играет ключевую роль в нормальном функционировании сердечно-сосудистой системы и поддержании водно-солевого баланса. Она посоветовала не счищать и не выбрасывать кожуру яблока как минимум из-за содержащейся в ней клетчатки, регулярное употребление которой снижает риск развития ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.