Безвизовый режим въезда для россиян в Китай вступил в силу

Посольство России в Пекине сообщило, что россияне могут посещать Китай без визы при наличии общегражданского заграничного паспорта. Это касается туристов, деловых путешественников, участников гуманитарных обменов, людей, едущих к родственникам, а также тех, кто планирует транзит через страну.