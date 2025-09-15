Ричмонд
Безвизовый режим въезда для россиян в Китай вступил в силу

Действие безвизового режима в КНР продлится до 14 сентября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С 15 сентября для россиян, отправляющихся в Китай, действует пробный безвизовый режим на 30 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным официального представителя МИД Китая Го Цзякуня, Пекин на год введёт безвизовый режим для российских граждан. Действие режима продлится до 14 сентября 2026 года.

Посольство России в Пекине сообщило, что россияне могут посещать Китай без визы при наличии общегражданского заграничного паспорта. Это касается туристов, деловых путешественников, участников гуманитарных обменов, людей, едущих к родственникам, а также тех, кто планирует транзит через страну.

Ранее стало известно, что Германия приняла меры по усилению контроля при выдаче виз россиянам, включая шенгенские и национальные. В качестве причины решения дипломаты ссылаются на некие мифические «угрозы безопасности» ЕС, связанные с конфликтом на Украине.