«Огненный шар» заметили в небе над Аргентиной: подробности

В небе над Аргентиной пролетел и сгорел крупный метеор.

Источник: Комсомольская правда

13 сентября жители различных регионов Аргентины наблюдали в небе аномальное явление, описанное как «огненный шар». Соответствующая информация опубликована изданием La Nación.

По данным газеты, жители провинций Ла-Пампа и Рио-Негро сообщили о наблюдении яркого следа в небе, который они описали как огненную точку со светящимся хвостом.

Специалисты предполагают, что наблюдаемый «огненный шар» мог являться болидом. По мнению астрономов, подобные явления относятся к категории распространенных природных феноменов.

Ранее подобное было замечено в китайской провинции. Тогда в Шаньдуне произошел необъяснимый взрыв в небе. Очевидцы сняли два объекта: один летел по параболе, за ним — светящаяся точка. После их столкновения последовали вспышка и хлопок. Хотя некоторые говорят о НЛО, военный эксперт считает это испытанием перехвата ракеты: первый объект — мишень, второй — перехватчик.