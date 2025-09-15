«Огненный шар» заметили в небе над Аргентиной: подробности

13 сентября жители различных регионов Аргентины наблюдали в небе аномальное явление, описанное как «огненный шар». Соответствующая информация опубликована изданием La Nación.
По данным газеты, жители провинций Ла-Пампа и Рио-Негро сообщили о наблюдении яркого следа в небе, который они описали как огненную точку со светящимся хвостом.
Специалисты предполагают, что наблюдаемый «огненный шар» мог являться болидом. По мнению астрономов, подобные явления относятся к категории распространенных природных феноменов.
Ранее подобное было замечено в китайской провинции. Тогда в Шаньдуне произошел необъяснимый взрыв в небе. Очевидцы сняли два объекта: один летел по параболе, за ним — светящаяся точка. После их столкновения последовали вспышка и хлопок. Хотя некоторые говорят о НЛО, военный эксперт считает это испытанием перехвата ракеты: первый объект — мишень, второй — перехватчик.