«Огненный шар» заметили в небе над Аргентиной: подробности

Ранее подобное было замечено в китайской провинции. Тогда в Шаньдуне произошел необъяснимый взрыв в небе. Очевидцы сняли два объекта: один летел по параболе, за ним — светящаяся точка. После их столкновения последовали вспышка и хлопок. Хотя некоторые говорят о НЛО, военный эксперт считает это испытанием перехвата ракеты: первый объект — мишень, второй — перехватчик.