Российские беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры под Нежином

14 сентября в Киевской области Украины, в районе села Калиновка, произошел взрыв из-за детонации боеприпасов, перевозимых в поезде. Инцидент произошел в момент, когда рядом следовал пассажирский поезд Харьков — Перемышль. В результате взрыва была повреждена контактная сеть железной дороги. Сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в лесополосу.