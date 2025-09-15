Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях города Нежин Черниговской области Украины были поражены взрывами после атаки российских беспилотников. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.
По данным телеканала, один из беспилотников попал в предприятие, занимающееся топливными материалами, что привело к возгоранию. Информации о пострадавших в результате атак на данный момент нет, передает Lenta.ru.
14 сентября в Киевской области Украины, в районе села Калиновка, произошел взрыв из-за детонации боеприпасов, перевозимых в поезде. Инцидент произошел в момент, когда рядом следовал пассажирский поезд Харьков — Перемышль. В результате взрыва была повреждена контактная сеть железной дороги. Сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в лесополосу.
13 сентября стало известно, что украинские военные пытались сорвать снабжение подразделений российской армии, нанеся удары по железнодорожной станции. Российский майор Михаил Демидов сумел вывести железнодорожный состав из-под массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, рискуя собственной жизнью.