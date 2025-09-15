19-летний американец пытался разрушить стихийный мемориал Кирка в Аризоне

19-летний житель Соединённых Штатов Райдер Коррал пытался разрушить мемориал в честь убитого активиста Чарли Кирка, информирует Fox News.
По данным телеканала, американца задержали правоохранители. Ему будут предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе речь идёт о статье за нарушение общественного порядка.
В материале сказано, что Коррал был одет в чёрную футболку, напоминающую футболку, которая была на Тайлере Робинсоне.
Стихийный мемориал находится у штаб-квартиры общественной организации Turning Point USA, основанной Кирком.
Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.
Ранее сообщалось, что Робинсон после убийства в Юте пошутил, что в Кирка стрелял его двойник.