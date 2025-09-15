В Иркутске высадили 14 сизых елей

На Площади Декабристов в Иркутске завершилось благоустройство сквера, приуроченное к созданию мемориального комплекса в честь воинов-интернационалистов. В рамках работ были высажены 14 сизых елей. Вскоре эта территория превратится в комфортное общественное пространство. Об этом КП-Иркутск сообщили власти области.
В этом году на площади продолжается масштабная реконструкция. Уже восстановлен памятник иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, и теперь пространство дополнят важные элементы: трехфигурная скульптурная композиция из бронзы, символизирующая воинов трех поколений — «Дед, Отец, Сын», а также стелы с художественными барельефами, посвященными военным конфликтам.
— Работы идут в хорошем темпе, часть из них уже находится на завершающей стадии, — сообщают власти Приангарья.
Эти изменения были приняты с учетом пожеланий местных жителей, которые активно участвовали в обсуждении проекта. Автор скульптурной группы и барельефов, известный художник-скульптор Евгений Анатольевич Ставский, и архитектор Евгений Антонович Третьяков, проектировавший сквер, лично приняли участие в высадке деревьев.