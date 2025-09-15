В Иркутске высадили 14 сизых елей

В этом году на площади продолжается масштабная реконструкция. Уже восстановлен памятник иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, и теперь пространство дополнят важные элементы: трехфигурная скульптурная композиция из бронзы, символизирующая воинов трех поколений — «Дед, Отец, Сын», а также стелы с художественными барельефами, посвященными военным конфликтам.