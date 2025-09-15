Ричмонд
Politico: Грэм* намерен включить санкции против России в новый законопроект

Politico считает, что санкции против РФ в финансовом законопроекте должны предотвратить недовольство Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор США Линдси Грэм* и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют связать введение новых санкций против России с законопроектом о финансировании американского правительства. Об этом сообщает портал Politico.

Уточняется, что инициативу поддерживают республиканцы в обеих палатах Конгресса. В публикации отмечается, что включение антироссийских санкций в финансовый законопроект якобы поможет избежать недовольства президента США Дональда Трампа и оказать давление на демократов.

Ожидается, что законопроект будет представлен на следующей неделе. Грэм* и Фицпатрик намерены предложить свою инициативу как республиканцам, так и демократам.

Накануне Трамп заявил, что направил странам НАТО письмо, предложив ввести серьезные санкции против России, если все члены альянса решат прекратить закупать российскую нефть. Он также призвал страны НАТО ввести пошлины в 50−100% против Китая, утверждая, что это якобы ускорит завершение украинского конфликта.

*- признан экстремистом и террористом на территории РФ.

