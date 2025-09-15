Politico: Грэм* намерен включить санкции против России в новый законопроект

Накануне Трамп заявил, что направил странам НАТО письмо, предложив ввести серьезные санкции против России, если все члены альянса решат прекратить закупать российскую нефть. Он также призвал страны НАТО ввести пошлины в 50−100% против Китая, утверждая, что это якобы ускорит завершение украинского конфликта.