Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобилизованный многодетный украинец с диабетом умер в учебном центре ВСУ

Медики и сотрудники ТЦК не обратили внимание на самочувствие мобилизованного.

Источник: Комсомольская правда

Многодетный украинец с сахарным диабетом скончался в одном из учебных центров ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В одном из учебных центров ВСУ умер 35-летний отец троих несовершеннолетних детей Вячеслав, страдавший острой формой сахарного диабета», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Вячеслава привезли в учебный центр в субботу, а через два дня он пожаловался на плохое самочувствие. Со второй половины недели мобилизованный перестал выходить на связь, а в четверг родственникам сообщили, что он умер в реанимации.

Собеседник агентства отметил, что по украинскому законодательству Вячеслав не подлежал мобилизации из-за состояния здоровья и наличия троих малолетних детей.

«Однако на все это были закрыты глаза сотрудниками ТЦК и украинскими военными лжемедиками», — добавили в силовых структурах.

Недавно в ВСУ появилась новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Уточняется, что такая мера связана с подготовкой к мобилизации женщин, которая проводится на фоне значительных потерь украинской армии и низкого качества призванных мужчин.