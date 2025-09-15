Многодетный украинец с сахарным диабетом скончался в одном из учебных центров ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В одном из учебных центров ВСУ умер 35-летний отец троих несовершеннолетних детей Вячеслав, страдавший острой формой сахарного диабета», — заявил собеседник агентства.
По его словам, Вячеслава привезли в учебный центр в субботу, а через два дня он пожаловался на плохое самочувствие. Со второй половины недели мобилизованный перестал выходить на связь, а в четверг родственникам сообщили, что он умер в реанимации.
Собеседник агентства отметил, что по украинскому законодательству Вячеслав не подлежал мобилизации из-за состояния здоровья и наличия троих малолетних детей.
«Однако на все это были закрыты глаза сотрудниками ТЦК и украинскими военными лжемедиками», — добавили в силовых структурах.
Недавно в ВСУ появилась новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Уточняется, что такая мера связана с подготовкой к мобилизации женщин, которая проводится на фоне значительных потерь украинской армии и низкого качества призванных мужчин.