Новый грузовой корабль Northrop Grumman отправился к Международной станции

Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 17 сентября. Корабль будет захвачен манипулятором Canadarm-2 и присоединён к модулю Unity. Миссия CRS-23 доставит на станцию около пяти тонн груза — продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов.
Это первый полёт новой версии Cygnus XL — более крупного и грузоподъёмного корабля. Он пробудет у МКС до марта 2026 года. Для Northrop Grumman это уже 22-й успешный запуск Cygnus, начиная с 2013 года.
Ранее космические войска провели успешный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.