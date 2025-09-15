Ричмонд
Новый грузовой корабль Northrop Grumman отправился к Международной станции

Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции (МКС) в ночь на понедельник по московскому времени, сообщает NASA.

Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции (МКС) в ночь на понедельник по московскому времени, сообщает NASA. Запуск ракеты Falcon 9 от SpaceX состоялся в воскресенье в 18:11 по восточному времени США с мыса Канаверал во Флориде.

Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 17 сентября. Корабль будет захвачен манипулятором Canadarm-2 и присоединён к модулю Unity. Миссия CRS-23 доставит на станцию около пяти тонн груза — продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов.

Это первый полёт новой версии Cygnus XL — более крупного и грузоподъёмного корабля. Он пробудет у МКС до марта 2026 года. Для Northrop Grumman это уже 22-й успешный запуск Cygnus, начиная с 2013 года.

Ранее космические войска провели успешный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.