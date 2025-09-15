Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с беспилотными летательными аппаратами заявил, что следует обдумать «вопрос введения бесполётной зоны» над территорией Украины.
При этом он отметил, что это решение польская сторона может принять лишь совместно с союзниками.
«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками… Если Украина попросит нас сбивать их дроны над своей территорией, это будет для нас выгодно», — сказал он, высказывание прозвучало в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кроме того, Сикорский призвал организовать зону в Северном море для контроля над судами.
Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя подчеркнул, что инцидент выгоден Зеленскому и сторонникам конфликта в ЕС. Он напомнил, что российская сторона что неоднократно заявляла, что не хочет эскалации напряжённости с Польшей.