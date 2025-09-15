В России использование глушилок БПЛА хотят обязать согласовывать с МВД: подробнее

Размещение и применение радиоэлектронных средств подавления (РЭП), используемых для противодействия дронам, могут обязать согласовывать с территориальными органами МВД. Согласно материалам Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), данный вопрос будет рассмотрен на ее заседании в октябре. Об этом сообщают «Известия».
«Фактически такая мера приравнивает разного рода средства для глушения беспилотников к оружию — согласовывать их эксплуатацию надо будет теперь по аналогии, например, с охотничьими ружьями», — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Он также отметил, что, несмотря на отсутствие сообщений о крупных инцидентах от неконтролируемой работы глушителей, автомобилисты часто сталкиваются с проблемами связи и навигации в зонах их нелегальной установки.
Ранее KP.RU сообщал, что автовокзалы на юге России оснастят уникальной системой защиты от дронов с помощью специальных сетей.