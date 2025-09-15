В Госдуме призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях

«На волейбольных матчах, футбольных и хоккейных играх в паузах между розыгрышами звучит в основном зарубежная музыка, в то время как российская практически не представлена. Пора существенно сократить или полностью запретить иностранную музыку на спортивных событиях внутри нашей страны», — сказал Колунов. Его слова передает РИА Новости.