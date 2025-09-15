Bild: Главой контрразведки Германии станет выходец из Турции Зинан Зелен

Зелен родился в Стамбуле в 1972 году, а в возрасте четырех лет его семья переехала в Германию. Он работал юристом в сфере административного права в Министерстве внутренних дел Германии и федеральном управлении уголовной полиции. В январе 2019 года Зелен был назначен одним из вице-председателей контрразведки.