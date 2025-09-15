Хуситы заявили об ударе по аэропорту Рамон в Израиле

Хуситы утверждают, что атаковали израильский аэропорт Рамон, удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов.
«Йеменские ВС провели успешную операцию с применением четырёх беспилотников», — заявил представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа, его слова цитирует телеканал Al Masirah.
Аэропорт Рамон находится неподалёку от города Эйлат. Кроме того, хуситы заявили, что атаке подвергся военный объект в пустыне Негев.
«Три беспилотника были нацелены на аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш, четвёртый — на военную цель в районе Негев», — сказал Сариа.
Ранее сообщалось, что ВС Израиля провели очередную серию ударов по территории Йемена. Израильская сторона утверждает, что целью являются военные объекты хуситов.
Хуситы заявили, что в результате атаки погибли около 50 человек, в том числе женщины и дети.