NYT: Россия стала «империей беспилотников», нарастив производство в девять раз

По данным NYT, Россия совершила «революцию» в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в частности модели «Герань». По оценкам аналитиков, с начала года Вооруженные силы России использовали более 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов, что почти в девять раз больше, чем за тот же период предыдущего года. Журналисты также отметили снижение способности Украины противостоять российским БПЛА.