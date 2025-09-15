Ричмонд
NYT: Россия стала «империей беспилотников», нарастив производство в девять раз

Россия превратилась в «империю беспилотников», значительно нарастив их производство и применение. Об этом сообщило The New York Times (NYT).

Издание также отметило, что Кремль сделал производство дронов высшим приоритетом, мобилизовав государственные и частные ресурсы.

По данным NYT, Россия совершила «революцию» в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в частности модели «Герань». По оценкам аналитиков, с начала года Вооруженные силы России использовали более 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов, что почти в девять раз больше, чем за тот же период предыдущего года. Журналисты также отметили снижение способности Украины противостоять российским БПЛА.

Ранее стало известно, что союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) поставляют Украине устаревшие беспилотники. Он также добавил, что у ВСУ на вооружении есть коммерческие дроны, сделанные из карбона украинскими компаниями. Солдаты ВСУ модифицируют их под нужды боя.

Москва демонстрирует успешный пример развития беспилотной отрасли. Так, в особой экономической зоне «Технополис “Москва” создана уникальная база, где работают российские заводы, создающие передовые беспилотники, программное обеспечение и комплектующие.

