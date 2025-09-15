KOLD: в Аризоне задержали вандала, осквернившего мемориал памяти Чарли Кирка

Полиция Финикса, штат Аризона, арестовала 19-летнего Райдера Коррала за попытку разрушить мемориал, посвящённый правому активисту Чарли Кирку, который был убит на прошлой неделе в Юте. Об этом сообщает местный телеканал KOLD.
Согласно информации канала, задержанный намеревался разрушить мемориал, размещённый возле штаб-квартиры организации Turning Point, основанной Кирком. Коррала задержали люди, находившиеся поблизости, после чего он был передан в руки полиции.
По данным телеканала, правонарушителю, находящемуся под стражей, будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая порчу имущества и нарушение общественного порядка.
Напомним, Чарли Кирк, 31-летний активист, придерживавшийся консервативных взглядов и поддерживавший президента США Дональда Трампа, был убит 10 сентября во время выступления в университете в Ореме, штат Юта. Он скончался в больнице от полученных ранений. Кирк был известен своими выступлениями против военной помощи США Украине.