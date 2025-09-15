Ричмонд
Трамп назвал европейские санкции против РФ слишком мягкими

Трамп считает слабыми европейские санкции против РФ.

Источник: Комсомольская правда

По мнению президента США Дональда Трампа, санкционные меры, вводимые Европой в отношении РФ, являются «недостаточно жесткими».

Накануне глава Белого дома выразил готовность ввести жесткие санкционные меры в отношении России при условии, что все государства — члены НАТО полностью откажутся от закупок российской нефти.

Кроме этого, ранее американский лидер заявил, что в качестве ответных мер Соединенные Штаты могут ввести жесткие санкции против российских банков, а также ограничения на экспорт нефти.

