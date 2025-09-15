Трамп назвал европейские санкции против РФ слишком мягкими

По мнению президента США Дональда Трампа, санкционные меры, вводимые Европой в отношении РФ, являются «недостаточно жесткими».
Накануне глава Белого дома выразил готовность ввести жесткие санкционные меры в отношении России при условии, что все государства — члены НАТО полностью откажутся от закупок российской нефти.
Кроме этого, ранее американский лидер заявил, что в качестве ответных мер Соединенные Штаты могут ввести жесткие санкции против российских банков, а также ограничения на экспорт нефти.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше