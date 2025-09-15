Россиян массово обманывают на обещании заработка: мошенники предлагают деньги «за лайки» в Telegram

В этом году в Telegram резко участились мошеннические схемы с оплатой за лайки на маркетплейсах. По оценке экспертов, опрошенных «Известиями», таких атак стало вдвое больше.
Как объяснили в ОТП банке, в июле—августе до 45% зафиксированных случаев мошенничества были связаны с фиктивным заработком через отзывы. Схема теперь сложнее: злоумышленники создают фейковые аккаунты и группы, применяют ботов для автоматизации и делают интерфейсы сайтов и приложений максимально правдоподобными.
Пользователи получают сообщения от новых аккаунтов, предлагающих заработать, ставя лайки. Поначалу мошенники выплачивают небольшие суммы, около 300 рублей, чтобы создать видимость легкого заработка. Однако, когда жертвы начинают выполнять больше заданий, им предлагают «выкупать» товары с обещанием возврата с прибылью.
Критический момент наступает, когда система отказывается выводить средства без выполнения дополнительных заданий. Те, кто уже вложил деньги, продолжают платить в надежде вернуть свои средства, но в конечном итоге теряют всё.
Эксперты подчёркивают, что такие схемы не ограничиваются только маркетплейсами, но также включают бронирование отелей и туристические услуги.
Недавно россиянам рассказали о новом виде мошенничества. Злоумышленники просят код от «Госуслуг» якобы для подтверждения места жительства.