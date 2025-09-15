Россиян массово обманывают на обещании заработка: мошенники предлагают деньги «за лайки» в Telegram

Как объяснили в ОТП банке, в июле—августе до 45% зафиксированных случаев мошенничества были связаны с фиктивным заработком через отзывы. Схема теперь сложнее: злоумышленники создают фейковые аккаунты и группы, применяют ботов для автоматизации и делают интерфейсы сайтов и приложений максимально правдоподобными.