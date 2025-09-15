В Ангарске открыли современный остановочный павильон

В микрорайоне Китой около Дворца культуры «Лесник» состоялось открытие нового остановочного павильона. Власти города и инвестор, взявший на себя все затраты на строительство и оснащение, отметили, что этот проект направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Об этом в своем тг-канале рассказал Сергей Петров, мэр Ангарска.
Новый павильон представляет собой современное и вместительное помещение, оборудованное кондиционером для защиты от летней жары, а также теплыми полами для комфорта в холодное время года. Внутри установлены электронные мониторы, отображающие время до прибытия автобусов, и предусмотрена возможность подключения к Wi-Fi.
Для удобства маломобильных граждан и пассажиров с колясками предусмотрены пандусы. Также установлены системы видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации, что обеспечит безопасность эксплуатации объекта.
— С последним рейсом автобусов павильон будет закрываться на ночь, а утром — открываться. Затраты на его содержание возьмет на себя муниципалитет, однако жители должны бережно относиться к этому общественному пространству, — рассказывает градоначальник.