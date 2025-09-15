В Ангарске открыли современный остановочный павильон

В микрорайоне Китой около Дворца культуры «Лесник» состоялось открытие нового остановочного павильона. Власти города и инвестор, взявший на себя все затраты на строительство и оснащение, отметили, что этот проект направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Об этом в своем тг-канале рассказал Сергей Петров, мэр Ангарска.