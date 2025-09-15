Земля оказалась под ударом солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце

Предполагается, что скорость солнечного ветра будет увеличиваться. Анализ ряда показателей в ближайшее время позволит сделать выводы о наличии жизни внутри корональной дыры. Земля будет находиться под воздействием этого потока как минимум четыре-пять суток, говорится в сообщении.