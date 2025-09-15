Земля оказалась под ударом солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце

Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце. Как сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, это произошло с задержкой почти на сутки от первоначальных прогнозов.
Ученые отметили, что точные параметры плазмы и скорость солнечного ветра из корональной дыры неизвестны. Тем не менее, учитывая размеры текущих солнечных дыр, полного избежания их влияния на Землю ожидать не приходилось.
Предполагается, что скорость солнечного ветра будет увеличиваться. Анализ ряда показателей в ближайшее время позволит сделать выводы о наличии жизни внутри корональной дыры. Земля будет находиться под воздействием этого потока как минимум четыре-пять суток, говорится в сообщении.
Главный научный сотрудник ИКИ РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве» о том, что стало причиной магнитной бури, которая внезапно обрушилась на Землю в ночь на 10 сентября.
На стороне Солнца, обращенной к Земле, больше не видно солнечных пятен. Такая же ситуация складывается и на обратной стороне звезды. Что означает исчезновение солнечных пятен, «ВМ» узнала у эксперта.