Трамп заявил, что санкции ЕС против РФ неэффективны

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что санкции европейских государств против Российской Федерации являются неэффективными, он напомнил, что страны ЕС продолжают приобретать российские энергоресурсы.
«А санкции, которые они вводят, недостаточно жёсткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами пресс-пула Белого дома в штате Нью-Джерси.
Напомним, в субботу Трамп заявил о готовности ввести «серьёзные» ограничительные меры в отношении российской стороны, если государства Североатлантического альянса «последуют его примеру и также откажутся от российской нефти».
По данным американского издания The Washington Post, Трамп пытается отложить санкции, требуя отказа НАТО от нефти РФ.