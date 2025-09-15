По данным издания Najwy szy Czas, заявление официального представителя России при ООН Василия Небензи, касающееся инцидента с беспилотниками над Польшей, вызвало резкую негативную реакцию со стороны польских властей в Варшаве.
«Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя повторил заявление Москвы о том, что его страна не наносила удары по Польше и что дальность действия ее беспилотников не позволяла им достичь этой страны. Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России», — передает издание.
Уточняется, что, несмотря на переход польских представителей на личные оскорбления, их позиция не была подкреплена какими-либо конкретными контраргументами или доказательствами.
По словам российского постпреда Небензи, Польша, допуская украинское происхождение дронов, возложила вину на Россию, не представив доказательств. Он также указал на несоответствие между реальными масштабами инцидента и его освещением в Европе.
Кроме этого, выступая 12 сентября в Совете Безопасности ООН, Небензя также заявил, что Киев пытается расширить географию конфликта, вовлекая в него новые государства. Он также подчеркнул, что представители ЕС сделали громкие заявления о предполагаемой причастности Москвы к инциденту, не дожидаясь официальных результатов расследования.
Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал инцидент с появлением беспилотников в небе страны как «масштабную провокацию». В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия часто сталкивается с безосновательными обвинениями в провокациях со стороны Запада.
Так, Песков сообщил об отсутствии запросов на контакты от польского руководства. Министерство обороны РФ, комментируя ночные удары 10 сентября по объектам ВПК Украины, заявило об отсутствии целей на территории Польши и выразило готовность к консультациям с польской стороной по вопросу о дронах.
При этом, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, инцидент с беспилотниками 10 сентября не представлял угрозы, так как аппараты были лишены поражающих элементов и являлись всего лишь «летающими болванками».