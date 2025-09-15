Kan: ВС Израиля завершили подготовку к операции в Газе и захвату города

Израильские военные завершили подготовку к наземной операции в городе Газа, они готовятся к его захвату, информирует Kan.
Операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».
«ЦАХАЛ завершил подготовку бойцов к самому сложному этапу операции “Колесницы Гидеона — 2”, который начнётся в ближайшее время — наземным манёврам в городе Газа и его оккупации», — говорится в сообщении.
Ранее глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что израильская атака на руководство ХАМАС в Дохе полностью уничтожила надежды на освобождение заложников из сектора Газа.
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше