Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kan: ВС Израиля завершили подготовку к операции в Газе и захвату города

Движение ХАМАС также готовится к началу наземной операции.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные завершили подготовку к наземной операции в городе Газа, они готовятся к его захвату, информирует Kan.

Операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».

«ЦАХАЛ завершил подготовку бойцов к самому сложному этапу операции “Колесницы Гидеона — 2”, который начнётся в ближайшее время — наземным манёврам в городе Газа и его оккупации», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, движение ХАМАС также готовится к началу наземной операции. В частности в ХАМАС назначено нескольких старших командиров.

Ранее глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что израильская атака на руководство ХАМАС в Дохе полностью уничтожила надежды на освобождение заложников из сектора Газа.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше