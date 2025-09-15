Пушилин: ВС РФ наступают на Северск с нескольких направлений, идут городские бои

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в воскресенье, 14 сентября, своем Telegram-канале сообщил, что российские военные приближаются к городу Северск с различных направлений.
Он отметил, что на добропольском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются усилить свои позиции резервами, однако российские войска успешно продвигаются.
Согласно заявлению Пушилина, на красноармейском направлении основные боевые действия разворачиваются в районе населенного пункта Родинское, а также были зафиксированы серьезные столкновения у Удачного.
Он добавил, что продолжается охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, в том числе с участием городских боев, говорится в сообщении.
Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции. Так, среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.
Ранее Минобороны также подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военкор Евгений Лисицын подтвердил, что российские вооруженные силы смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области.