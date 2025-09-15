Россиян предупредили о наступлении шестидневной рабочей недели

С 27 октября по 1 ноября в России установлена шестидневная рабочая неделя, при этом суббота, 1 ноября, будет сокращенным предпраздничным днём в связи с Днём народного единства. Об этом сообщила юрист Дарья Ерзина в беседе с РИА Новости.