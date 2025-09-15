Ричмонд
Россиян предупредили о наступлении шестидневной рабочей недели

С 27 октября по 1 ноября в России установлена шестидневная рабочая неделя, при этом суббота, 1 ноября, будет сокращенным предпраздничным днём в связи с Днём народного единства. Об этом сообщила юрист Дарья Ерзина в беседе с РИА Новости.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Праздник был учреждён в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.

Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса РФ, является сокращенным рабочим днём, отметила Ерзина. Она уточнила, что перенос выходных дней не касается организаций с непрерывным циклом производства, экстренных служб и предприятий, ежедневно обслуживающих население.

Для сотрудников таких организаций праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, однако работа в эти дни должна оплачиваться в повышенном размере.

