Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Юрист Ерзина: шестидневная рабочая неделя пройдёт с 27 октября по 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя россиян с 27 октября по 1 ноября будет шестидневной. Субботний день 1 ноября станет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства. Об этом напомнила РИА Новости юрист Дарья Ерзина.

«Ближайший период с шестью рабочими днями ожидает россиян с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем», — пояснила эксперт.

При этом Ерзина подчеркнула, что перенос выходных дней является обязательным не для всех. Такие организации, как экстренные службы, производства с непрерывным циклом и службы ежедневного обслуживания, освобождаются от этого правила. Их сотрудники работают в праздники по графику, но получают за это повышенную оплату.

