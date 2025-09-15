Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

При этом Ерзина подчеркнула, что перенос выходных дней является обязательным не для всех. Такие организации, как экстренные службы, производства с непрерывным циклом и службы ежедневного обслуживания, освобождаются от этого правила. Их сотрудники работают в праздники по графику, но получают за это повышенную оплату.