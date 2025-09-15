Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о захвате российскими военными крупной партии западного оружия. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
Рогов уточнил, что трофейное вооружение было захвачено на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области. По его словам, среди захваченных образцов — стрелковое оружие, включая пулеметы и американские ручные гранаты M67.
Ранее в МИД России обвинили Украину в применении «негуманных шариковых бомб». Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник уточнил, что Вооруженные силы Украины используют против гражданского населения запрещённое оружие, начиненное опасными полимерными шариками, вызывающими инфекционные поражения.
