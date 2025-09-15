Россияне смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю: что известно

Четырехдневная рабочая неделя в России возможна как естественное развитие рынка труда, но вводить ее принудительно и для всех профессий нельзя. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов для ТАСС.
«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — пояснил Нилов.
По его словам, ключевым условием является сохранение уровня доходов населения и стабильности бизнеса при сокращении рабочей недели, что возможно только через естественную эволюцию рынка труда, а не регуляторное принуждение.
При этом Нилов отметил, что после пандемии некоторые компании перешли на сокращенную рабочую неделю благодаря эффективному распределению ресурсов. Это позволило сохранить производительность, сократить издержки и высвободить время сотрудников.
