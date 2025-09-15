Медведев: Все села Курской области, пострадавшие от ВСУ, будут восстановлены

Все населенные пункты Курской области, которые пострадали и остались без жителей в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут восстановлены. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время видеоконференции с региональными отделениями партии.
— Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты (Курской области — прим. «ВМ»), которые сейчас безлюдны. Сделаем и это, — цитирует Медведева ТАСС.
Кроме того, в Москве открыто 15 штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», они работают почти во всех округах столицы, включая 10 коворкинг-центров НКО. За время работы собрано более 4,75 миллиона единиц помощи и передано свыше 1,7 тысячи тонн гуманитарного груза.
В Москве более трех лет работает проект «Москва помогает», цель которого — сбор товаров первой необходимости для жителей новых и приграничных регионов России.
Общественные советники Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы вместе с волонтерами гуманитарного центра собрали и отправили более 45 тонн гуманитарной помощи с начала СВО.