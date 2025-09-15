Трамп: саммит РФ, США и Украины состоится «сравнительно скоро»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и Зеленского в рамках трёхсторонней встречи с участием американской стороны состоятся «относительно скоро».
«Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — сказал он в ходе встречи с журналистами пресс-пула Белого дома в штате Нью-Джерси, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Трамп заявил, что он не исключает, что все переговоры об урегулировании ему придётся вести самому из-за сложившейся, согласно его высказыванию, «крайне высокой степени неприязни» между российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским.
«Думаю, все разговоры придётся вести мне», — отметил Трамп.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следует снять розовые очки и не ждать быстрых результатов по Украине. Он подчеркнул, что российская сторона сохраняет готовность идти по пути мирного диалога.