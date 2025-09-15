В Госдуме допустили переход на четырехдневную рабочую неделю

«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что важно избежать снижения доходов граждан и негативных последствий для предприятий, поэтому изменения должны определяться самим рынком труда.